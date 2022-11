(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Dal prossimo anno sia festeggiare il 4come a Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Lo chiede il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio, che hato undiperchè la ricorrenzaa tutti gli effetti una giornata festiva. Attualmente infatti, nonostante venga celebrata ogni anno presso l’Altare della Patria, i sacrari dei Caduti d’oltremare a Bari (dove quest’anno sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) e di Redipuglia in Friuli Venezia-Giulia (dove quest’anno si recherà il presidente del Senato, Ignazio La Russa), è un normale giorno feriale. Questo dal 1977, quando in pieno clima di austerity intervenne la54 dell’8 ...

Adnkronos

...degli operatori di mercato che si attendono un Euribor 3 mesi in crescita sino ad un 3% a... è ragionevole aspettarsi che la domanda di mutui surrogaad essere sotto i riflettori, come ...La filiale in Italia del produttore dia controllo numerico CMZ ha organizzato un open house presso la sua sede di Magnago, in provincia di Milano, nei giorni 9 - 10 - 11, in occasione del suo decimo anniversario di presenza ... Il 4 Novembre torni festivo, Gasparri presenta disegno di legge ArcheocineMANN, il Festival Internazionale del cinema archeologico promosso dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con "Archeologia Viva" e "Firenze Archeofilm".Lo comunica la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo la decisione del governo di anticipare all'1 novembre la scadenza dell'obbligo di vaccinazione. Sul totale di ...