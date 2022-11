(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ecco ilufficiale de I, ildiDiche ci fa fare un viaggio nella Roma fascista di Benito Mussolini, in arrivo su Sky il 212022. È stato rilasciato ilufficiale de I, ilSky Original diDi, prodotto da Sky Studios e Groenlandia, che dal 21sarà disponibile insu Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Presentato in anteprima ad Alice nella città, ilracconta una storia d'avventura che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che, grazie a una strana macchina del tempo, viaggeranno fino al 1939, nella Roma fascista di Benito Mussolini. Nel ...

È una storia d'avventura che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che, grazie a una strana macchina del tempo, si ritroveranno in uno dei momenti più bui del nostro paese. I viaggiatori: il poster del film di Ludovico Di Martino, dal 21 novembre in esclusiva su Sky e NOW È stato pubblicato oggi il poster de 'I Viaggiatori', film Sky Original di Ludovico Di Martino, prodotto da Sky Studios e Groenlandia, che dal 21 novembre sarà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW.