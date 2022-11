I sottosegretari hanno giurato | Meloni “Dare risposte ai cittadini”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a palazzo Chigi la cerimonia di giuramento dei 31del governo, nella Sala dei Galeoni alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia. Ilo alla Presidenza, Alfredo Mantovano, ha letto la formula sottolineando come la stessa “vale per tutti, ma l’assunzione di responsabilità è personale”.Subito dopo, il premier ha rivolto un saluto ai nuovi: “Se siete qui c’è ovviamente una ragione, cioè che siete all’altezza di questo compito, ho ritenuto che lo foste. In questo momento non rappresentate voi stessi, neanche un partito ma la Nazione e questo ha un enorme valore e un richiamo alla responsabilità” ha detto. “Questa avventura sarà lunga, speriamo, difficile sicuro, speriamo anche entusiasmante e lo può essere e ...