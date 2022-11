I rave party nel mondo Le regole in Europa e negli Usa | cosa si può fare e cosa è vietato

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nel resto delsono per lo più legali se rispondono a determinati requisiti : multe e, in rari casi, arresti sono previsti per altri tipi di reato ad essi collegati. Ecco come funziona nei...

Decreto anti, Meloni su Facebook: 'L'Italia non sarà più maglia nera in tema di sicurezza' Nel giorno del giuramento dei sottosegretari , la premier Giorgia Meloni torna sulle polemiche scoppiate sulla ...Governo Meloni: la rivolta per il Decreto suiSottosegretari - La lista e il giuramento Giustizia - La stretta sull'ergastolo ostativo e suiCovid - Le nuove regole del governo ...La sinistra italiana sta un passo oltre il ridicolo. La protesta contro le norme che puntano a smetterla con i rave party illegali ha fatto ...L'esponente di FdI e vicepresidente della Camera: "Non sono un nostalgico, quelle sono persone che non hanno prospettive. Ma se la magistratura non interviene è perché non c'è apologia di fascismo ma ...