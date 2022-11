I 10 film da vedere al cinema a novembre

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Vi attende unricco diin sala. Prima di tutto ritornano Black Panther e Diabolik con i capitoli due delle loro avventure. Non è meno atteso Bones and All di Luca Guadagnino con i suoi giovani cannibali che sono stati accolti con entusiasmo alla scorsa Mostra deldi Venezia. L’arte e la vita maledetta di Caravaggio, interpretato da Riccardo Scamarcio, vi spiazzeranno, mentre per chi volesse rivivere il live di Vasco di quest’estate al Circo Massimo o le gesta di Gigi Riva ci sono due eventi da non perdere. L’ombra di Caravaggio, dal 3Michele Placido ci porta nel 1600 raccontando la vita artistica e personale di Caravaggio (Riccardo Scamarcio). Un viaggio tra umili e prostitute che si trasformano in santi e vergini nei quadri del pittore che la chiesa reputava deplorevoli. Per qualcun ...