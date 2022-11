Huawei Watch GT 3 SE | monitoraggio di sport e salute a 179 euro

(Di mercoledì 2 novembre 2022)ha presentato in via ufficiale il nuovoGT 3 SE, modello entry-level della serieGT 3 pensato per l’allenamento e ildella. ...

GizChina.it

Come era stato anticipato oggiha lanciato il suo nuovo smartwatch insieme al P50 Pocket S . L'indossabile si chiama ufficialmenteGT Cyber , offre quasi le stesse funzioni degli altri orologi della serie GT ma ha un design che lo rendere veramente speciale. IlGT Cyber è dotato di un design staccabile ...Ascolta questo articolo All'eventodi oggi non si è mica parlato solo dell'originaleGT Cyber , ma anche del più tradizionale smartwatchGT 3 SE che, erede accessibile del modello GT 3 Pro arrivato in primavera in Italia, può già essere comprato nel Bel Paese per la cifra di 179.90 euro, ottenendo come bonus, sino al 17 ... Huawei Watch GT Cyber ufficiale: lo smartwatch "modulare" dallo stile unico Oggi, 2 novembre 2022, viene presentato Huawei Watch GT 3 SE. È uno smartwatch entry-level che combina comfort e funzionalità innovative, rappresentando un utile alleato smart per le attività ...Huawei presenta Watch GT Cyber, uno smartwatch molto particolare, unico nel suo genere: tutto su specifiche, prezzo e disponibilità!