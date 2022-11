Hockey pista | Mondiali Under 19 2022 | l’Italia a valanga con la Svizzera! Gli azzurri passano 11-1

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo la sconfitta contro l’Argentinasi rimette in carreggiata. La Nazionale19 ha infatti vinto l’importante sfida contro la Svizzera, terza partita ufficiale della fase a gironi dei Campionati19disu, quest’anno inseriti all’interno dei World Skate Gamesdi San Juan (Argentina). Un match messo in discesa già nella prima frazione per gli, abili a cambiare le sorti della gara proprio a metà della prima ripresa. Al 14:27 Diquigiovanni rompe il ghiaccio, trovando poi il raddoppio dopo appena due minuti con Bozzetto; lo stesso Bozzetto metterà a referto il tris all’11:20, preludio del poker calato poi da Pesavento sugli sviluppi di un penalty. Negli ultimi due minuti e mezzo ...

L'Argentina padrona di casa sarà certamente la favorita del raggruppamento e, insieme alla Spagna, la favorita globale per vincere i Mondiali, all'Italia però, almeno sulla carta toccherà 'onorare' il ...Dopo aver asfaltato il Messico, gli azzurrini Under 19 dell'sapevano che non sarebbe stata facile contro i padroni di casa dell'Argentina, e così è stato. I ragazzi del ct Alessandro ...«Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene – ha proseguito il coach bianconero – Nel terzo però abbiamo messo in pista tanto carattere». Contento pure Giovanni Morini: «Ci sono ancora dei dettagli da ...La vittoria nel 247o derby della storia ha ridato ossigeno al Lugano, che con questi tre punti ha abbandonato l'ultimo posto della graduatoria. Se per i giocatori si è trattato del secondo successo st ...