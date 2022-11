Hockey pista | Mondiali 2022 | le avversarie del girone dell’Italia Gruppo di ferro con Portogallo | Francia e Cile

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Idisono ormai a un passo dal loro inizio. All’intero dei World Skate Games di San Juan (Argentina), l’Italia del CT Alessandro Bertolucci proverà ad arrivare il più avanti possibile, in una rassegna iridata che sarà complicata sin dalle prime battute. Gli azzurri infatti sono stati inseriti nelA, quello di, insieme al, allae al: una pool dall’esito imprevedibile, dove tutte le formazioni possono vincere e perdere contro tutte le rivali. La favorita in assoluto sarà il. I lusitani di Renato Garrido, con campioni del calibro di Gonçalo Alves, Diogo Rafael, Hélder Nunes e João Rodrigues, puntano prima a vincere ile poi ...

GIOVANILE - Seconda vittoria e seconda goleada per l'Italia Under 19 ai Mondiali disudi San Juan (Argentina). 11 - 1 il risultato sulla Svizzera, grazie alle triplette dei vicentini Diquigiovanni e Barbieri, ed alle doppiette di Pesavento e Bozzetto e la rete di Volpe. ...L'intero Campionato sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma World Skate Games. Di seguito il programma dettagliato con l'orario italiano.Ci dà l’opportunità di mettere alla prova i giocatori contro le migliori squadre europee». Gli elvetici scenderanno in pista anche sabato 12 novembre contro la Svezia (11.30) e il giorno seguente ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...