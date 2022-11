“Ho un cancro alla pelle” | Bayern | la scioccante rivelazione di Neuer

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Manuel, portiere delMonaco, ha rivelato pubblicamente di avere une di essere già sottoposto a tre operazioni. Non è trascorso molto tempo da quando Manuel, portiere delMonaco e della Nazionale tedesca, si è presentato in allenamento con una specie di cerotto vicino al naso, rifiutandosi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

'Mi sono dovuto operare tre volte per un cancro alla pelle - ha spiegato - . Il problema era in particolare in faccia'. Nella passata stagione Neuer è sceso più volte in campo con un cerotto vicino al naso. Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ha annunciato di essere malato: "Ho un cancro alla pelle, mi sono già operato tre volte".