Hilla Von Rebay – La Donna dell’Arte In libreria e online il nuovo libro di Luca Berretta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unacoraggiosa e irrequieta. La storia della pittrice che ha fortemente contribuito a fondare il Guggenheim Museum di New York. Una vita spesa per l’arte e una travagliata storia d’amore., scrittore È disponibile ine negli storeVon– La”, ilromanzo dello scrittore romano, edito da Morellini. Ilracconta la storia colpevolmente poco conosciuta di unache ha dedicato la propria vita all’arte, riuscendo a convincere uno degli uomini più ricchi d’America a investire in un progetto e in un edificio che nell’America rampante degli anni ’20 non aveva ...

Italia News

MaRebay è anche la storia di un amore difficile , trae Rudolf Bauer, e di un sodalizio in nome dell'arte tra la stessa Rebay e il magnate americano che causerà non poche invidie ...MaRebay è anche la storia di un amore difficile , trae Rudolf Bauer, e di un sodalizio in nome dell'arte tra la stessa Rebay e il magnate americano che causerà non poche invidie ... LIBRI: LUCA BERRETTA “HILLA VON REBAY – LA DONNA DELL’ARTE” IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE Luca Berretta annuncia il suo nuovo libro "Hilla Von Rebay"- La Donna dell'arte, in libreria. È la storia di una donna coraggiosa e irrequieta ...Bereits seit fünf Jahren präsentieren Künstlerinnen bei der Ausstellung „Kunstweiber“ ihre Werke. Kreative Kreationen gab es auch dieses Mal wieder einige.