Heywood | Vellano e De Boer per la rivoluzione di Exor

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 novembre 2022)annuncia 3 nomine apicali e la riorganizzazione delle proprie attività di investimento. Suzanneè promossa al nuovo ruolo di chief operating officer. “Mette in campo la sua profonda conoscenza accumulata di, lavorando a stretto contatto con l’amministratore delegato John Elkann“, rivela una nota. A seguito del perfezionamento della cessione di PartnerRe – prosegue il comunicato –riorganizza le attività di investimento sotto il nome Lingotto. Quest’ultima società, che attualmente ha circa 2 miliardi di euro di asset in gestione apportati in egual modo da Covea ed, viene affidata a Enrico, che assume il ruolo di Ceo. Infine,annuncia la nomina di Guido De, proveniente da Heineken, a nuovo chief financial ...