Heidi Klum è un carnoso verme gigante | il travestimento per Halloween lascia tutti senza parole

(Di mercoledì 2 novembre 2022) No,non è Carnevale, ma lo sta diventando sempre di più. In questo lungo ponte di Ognissanti abbiamo visto travestimenti di ogni tipo, in primis da parte dei vip, che ormai da qualche anno sono letteralmente preda di una corsa al costume più originale. Da Chiara Ferragni e Fedez in versione Toy Story con tutta la famiglia a Cardi B. che ha replicato la scena ritratta in un’opera d’arte, passando per Paris Hilton con un look alla “Captain Marvel”. A capitanare questa fronda di personaggi noti pronti a tutto pur di conquistare il titolo di “Re o Reginetta di” c’èombra di dubbio. La modella, tra le prime a lanciare la mania dei travestimenti tra i divi di Hollywood, si è presentata infatti al suo annualeparty a New York vestita ...