Guido Bertolaso subentra a Leteizia Moratti | è il nuovo assessore al welfare della Regione Lombardia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letiziaerano fondati. E’ chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi”. Lo afferma. commentando le dimissionivicepresidente Letizia, il presidente diAttilio Fontana. “E’ sorprendente che l’aldichiari oggi che l’azioneGiunta non sia sufficiente – prosegue Fontana -. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi. Cio’ che pero’ conta oggi e’ che l’eccellente lavoro sulla campagna vaccinale e sul recupero delle prestazioni frenate dal Covid, non puo’ fermarsi. Su questo sono impegnati i direttori generali di tutte le Ats e Assted e’ necessario non ...