Grano | la Russia rientra nell’accordo per garantire la sicurezza delle esportazioni nel mar Nero

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il ministero della Difesa russo ha annunciato che lariprenderà la partecipazione all'accordo sul. Lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti. Mosca ha ricevuto garanzie scritte dall'Ucraina sull'inammissibilità dell'uso del corridoio dei cereali per azioni militari contro Mosca, ha affermato lo Stato maggiore russo. "Siamo riusciti a ricevere garanzie scritte dall'Ucraina che non utilizzerà il corridoio umanitario e i porti ucraini coinvolti nell'esportazione di beni agricoli per condurre attività militari contro la, queste" garanzie scritte "sono state inviate al Centro di coordinamento congiunto il primo novembre 2022", afferma il ministero della Difesa di Mosca aggiungendo che "laritiene che le garanzie ricevute a questo punto siano sufficienti e riprende l'attuazione dell'accordo".