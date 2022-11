Governo | Salvini | “La sinistra non riuscirà a farci litigare”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA – “Venerdì pomeriggio ci sarà il Consiglio dei Ministri sulle bollette. Giovedì mattina ci sarà una riunione della Lega sui provvedimenti economici. E’ un diritto e un dovere di un partito della maggioranza dilavorare per aiutare la squadra”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Matteo, in una diretta Facebook. “Siamo una squadra, siamo un gruppo, si rassegnino a, non ci farete mai. Potete scrivere sui vostri giornali quello che volete, non ci dividerete mai. Siamo una squadra e per cinque anni ragioneremo e lavoreremo da squadra”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.