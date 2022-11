Governo Meloni | Fiorello contro l’ultima mossa di Giorgia Meloni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022)e l’ironia sue i fatti del rave party di Modena. “Anche noi qui al baretto siamo passibili di denuncia… – ha scherzato il mattatore delle televisione italiana, commentando la stretta sui rave delche prevede pene fino ai sei anni di reclusione – Se c’è una cosa da fermare sono le riunioni di condominio”. Il conduttore tv, in diretta su Instagram, come sempre ha riportato la sua Edicola insieme agli amici del baretto (in attesa di debuttare dal 7 novembre su Raiplay e dal 5 dicembre su Rai 2). A questo puntosi fa serio e dice: “Con tutti i problemi che abbiamo elettricità, aumento di tutto… questa è la strategia dello spostare l’attenzione, i problemi sono altri”. Ma non è finito l’attacco, se proprio così lo vogliamo definire, al neo ...