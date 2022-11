Governo | Meloni a sottosegretari | ' vita di milioni di persone dipende da quello che faremo'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Da questo momento inizia un'avventura lunga -speriamo-, difficile e speriamo anche entusiasmante. Lo sarà", entusiasmante, "quando daremo ai cittadini le risposte che si aspettano da noi, quando saremo all'altezza di quel che abbiamo raccontato. Ci sono decine didila cui serenità, le cui vite dipendono da quel che riusciremo a fare noi". Così la premier Giorgia, al termine della cerimonia di giuramento deia Palazzo Chigi, nel corso della quale ha anche ringraziato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini di essere presenti all'evento e ha into i neoa "fare squadra" come avviene, ha assicurato, nell'esecutivo.

... alla domanda "Morgan ha raccontato di avere fatto il suo nome a. Lo chiamerà al ministero" ... E in questosono un plus". Proprio questi atteggiamento e sentire politico sono ciò che più ......disciplina dell'ergastolo ostativo e si è introdotta una nuova fattispecie di reato contro le maxi - feste illegali con occupazione di edifici altrui Arrivano i primi provvedimenti del...(Adnkronos) - Roma, 02.11.2022'Concordiamo col governo sulla necessità di una soluzione per impedire il fenomeno dei rave party fuori da ogni ...(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Tutti i sottosegretari hanno giurato, a palazzo Chigi, nelle mani della premier Giorgia Meloni. A pronunciare la formula con cui i sottosegretari hanno prestato giuramento è ...