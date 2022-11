Governo | Giorgia Meloni | speriamo che l' avventura sia lunga - Giuramento dei 39 sottosegretari

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Leggi Anche, via libera alla lista die viceministri: ecco i nomi Hanno giurato a Palazzo Chigi, davanti al premiere alo alla Presidenza Alfredo Mantovano,...

... la proposta della Lega 68 MINUTI E 70 APPLAUSI Discorso diMeloni alla Camera: le parole più utilizzate tutte le tappe La giornata della fiducia alMeloni I sottosegretari alla ...Nella sua prima settimana in carica, il neonatodella presidenteMeloni ha già tagliato circa mille posti di lavoro , non rinnovando i contratti degli ormai ex navigator , incaricati di assistere i beneficiari del reddito di ...Giorgia Meloni, nel concludere il rito. Una cerimonia che ha visto il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, di Forza Italia farsi il segno della croce prima di giurare davanti alla ...La presidente del Consiglio alla cerimonia di giuramento a palazzo Chigi: «Ora iniziano lavoro e responsabilità» ...