La Stampa

Un vero peccato perché Fini, a parte qualchesgangherata con Silvio Berlusconi, si era sempre segnalato per la sua abilità oratoria nonché organizzativa. La politica perse con lui un uomo di ...C'è ancora del malcontento nelle file di Forza Italia. Ora che ilè fatto e la partita dei sottosegretari è chiusa, Licia Ronzulli - la pietra dello scandalo dellaMeloni - Berlusconi, non nasconde la delusione. Eppure alla Senato, durante la fiducia, ... Governo, è lite sui rave party. Forza Italia vuole stoppare Meloni: “Servono modifiche in Parlamento” Chi è stato a voler escludere le intercettazioni preventive come mezzo per indagare sugli organizzatori dei rave party La premier Giorgia Meloni O il vice Antonio Tajani Una domanda legittima, che ...In Fratelli d’Italia, i più stretti collaboratori di Giorgia Meloni, sono convinti che i veri pericoli per il governo non arriveranno dagli show e dall’iper ...