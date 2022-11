(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lewisscende simbolicamente sul green per investire"TMRW Sports", la start up tecnologica fondata lo scorso agosto da Tigere Rory. Il pilota inglese della Mercedes ha ...

Agenzia ANSA

Il pilota inglese della Mercedes ha deciso dunque di sostenere il nuovo progetto dei due assi delnato come una risposta alla LIV, il circuito separatista del green. E dopo...... il sette volte campione del mondo di F1 Lewis("Venus e Serena sono le sportive che più ... la dea dell'atletica Allyson Felix , Tiger Woods il rivoluzionario dele Beyoncé , partita da ... Golf: Hamilton investe nella società di Woods e McIlroy - Sport Lewis Hamilton scende simbolicamente sul green per investire nella "TMRW Sports", la start up tecnologica fondata lo scorso agosto da Tiger Woods e Rory McIlroy. (ANSA) ...Lewis Hamilton scende simbolicamente sul green per investire nella "TMRW Sports", la start up tecnologica fondata lo scorso agosto da Tiger Woods e Rory McIlroy. (ANSA) ...