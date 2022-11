Glifosato sempre odiato

Affaritaliani.it

Farine italiane contaminate, le sostanza chimiche rilevate Dai test la rivista ha rilevato tracce di, e altri pesticidi , maentro i limiti di legge, come: Cipermetrina, insetticida ...Ilè stato spruzzato senza avvertire, senza segnalare alcunché e vedendo che passeggiavo ... Un incidente puòcapitare, soprattutto da parte di chi non è stato correttamente formato al ... Farine, nuovo allarme pesticidi: tutte le marche da non comprare In Italia questo termine ha sempre avuto una connotazione ideologica ben precisa, diciamo di sinistra, ma con evidenti scivolate nazionalistiche. Ed ecco che la sovranità alimentare è diventata l’etic ...Pur riprendendo uno studio svizzero, ad aprile scorso è girata una falsa notizia relativamente ad alcuni marchi italiani di pasta con glifosato ...