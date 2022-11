Gli ascolti del mattino | UnoMattina batte Mattino 5 News il primo novembre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Come sono andati glideldel2022? Ce lo rivelano come sempre i dati auditel. E’ una piccola e lenta rivoluzione quella checerca di mettere in atto con la conduzione di Massimiliano Ossini e una linea certamente diversa da quella che il programma aveva avuto in passato, e diversa anche dai programmi di informazione e diche vanno in onda nella stessa fascia oraria.racconta l’Italia, in tempo reale, informa ma parla anche al pubblico con consigli di ogni genere, dall’economia domestica alle bollette. E a quanto pare, questa nuova direzione presa da Massimiliano Ossini che ha dato la sua impronta al programma, sta piacendo al pubblico. Anche nella giornata di ieri, 1...