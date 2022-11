Giuristi e costituzionalisti contro la norma anti-rave | “Permette di intercettare anche i minori”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il decretopromosso dal Governo Meloni continua a far discutere. Dubbi e perplessità sullastudiata dal ministro dell’Interno Piantedosi sono state sollevate dall’opposizione, ma non si sono fermate al mondo politico.e inon hanno potuto non storcere il naso di fronte al reato introdotto col 434-bis del Codice penale, che punisce chi organizza e partecipa aicon multe salatissime (da 1000 a 10.000 euro) e pene fino ai sei anni di reclusione. Nel mirino è finito proprio il nuovo articolo, che si presta secondo gli esperti a interpretazioni fin troppo ampie, col rischio che in futuro possa essere utilizzatoper sgomberare edifici occupati o campi rom....

