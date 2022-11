Teleclubitalia.it

...del turno sulla carta favorevole per allungare mentre sarà molto interessante seguire lo...30 ITALIA SERIE C - GIRONE C Latina - Monterosi Tuscia 14:30 Taranto - Calcio14:30 Viterbese ...... consentendo al giovane di espiare la pena lavorando presso una pescheria di. Le condanne furono inflitte dopo processi con rito abbreviato. Quindi, lodi pena di ben 3 anni di ... Giugliano, sconto di pena per ras del clan Mallardo: la decisione della Corte di Appello I carabinieri hanno monitorato i social e i suoi movimenti finanziari. E proprio sfogliando il suo estratto conto hanno scoperto che era beneficiario del sussidio ...Si era reso irreperibile dopo che il tribunale di Firenze, nel luglio scorso, gli aveva inflitto la pena di 5 anni, 4 mesi e 27 giorni di reclusione. Da allora i carabinieri erano sulle tracce di Mass ...