Giorgia Soleri e Damiano David | le foto inedite | come sono cambiati negli anni

(Di mercoledì 2 novembre 2022)una delle coppie più belle del momento: il loro amore, tenuto “nascosto” a lungo, fa sognare i fan italiani, ma non solo. L’ultima dedica dellasu Instagram al frontman dei Måneskin ha raccolto più di 300 mila like in pochissimo tempo. Un pensiero super romantico con una carrellata diper esprimere il concetto più importante: sente la mancanza del suonella loro casa, che condividono con i tanti gatti che hanno salvato e adottato., lesu Instagramal momento si trova in tour, e non è facile vivere il rapporto di coppia in ...

The Wom

Un messaggio innamorato diper il suo fidanzato Damiano David ha raccolto una valanga di like e commenti dai fan... Solamente pochi giorni fa una serie di sue constatazioni sui costi della sanità italiana aveva ...Oltre 100mila i follower che in pochi minuti hanno espresso il loro apprezzamento al romantico pensiero dell'influencer per il suo ... Giorgia Soleri, intervista alla “ribelle guastafeste”: «Ogni differenza è un valore» Novità scoppiettanti per Pechino Express 2023: spuntano i primi nomi celebri del cast, edizione ad alto voltaggio per SKY.Giorgia Soleri ha scritto una romantica dedica al fidanzato Damiano David, che si trova in tour in Messico. Damiano David è in tour in Messico con la sua band, i Maneskin, e la fidanzata Giorgia Soler ...