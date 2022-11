Ginnastica artistica | la formazione dell’Italia maschile per la Finale a squadre dei Mondiali Terzetti e ordini di rotazione

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Giuseppe Cocciaro, DT della Nazionale Italiana di, ha reso noto laper ladei2022 che andrà in scena questa sera (dalle ore 18.40) a Liverpool. Gli azzurri tornano tra le otto grandi del Pianeta dopo un’assenza pluridecennale e proveranno a dire la loro in un contesto altamente impegnativo, dove Giappone, Gran Bretagna, USA e Cina sembrano destinate a fare la voce grossa. La nostra Nazionale si presenta con il quinto punteggio di accredito e lotterà per un piazzamento di spessore. I Moschettieri inizieranno la loro avventura agli anelli con Yumin Abbadini, Matteo Levantesi e Lorenzo Casali. Al volteggio il debutto in gara di Nicola Bartolini, supportato da Levantesi e Casali. Questo terzetto verrà ...

CALENDARIO MONDIALI OGGI: PROGRAMMA E ORARI MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE: 18.40 - 21.40 Finale a Squadre maschile Niente podio per le azzurre, che pagano i tanti errori e rinviano l'appuntamento con il pass per le Olimpiadi ...