Ginnastica | Abodi | ' denunce atlete? Verificare fatti con tempestività e trasparenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - "Tutto quello che emerge andrà valutato e verificato in modo veloce e trasparente. Non entro nel merito tecnico, ma la linea del rigore e quella dello sconfinamento è una linea sottile. La qualità dei tecnici serve a marcare quella linea di confine e qualora fosse stata oltrepassata ci sarà chi interverrà". Così il ministro dello Sport e delle politiche giovanili Andreain conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente del Coni Giovanni Malagò e quello della Feder(Fgi) Gherardo Tecchi in merito alledi alcune exdellaritmica nei giorni scorsi. “La dimensione del fenomeno sportivo è importante, ma a me basta un caso che non va ed è come se fossero centomila”, aggiunge