Giaele e Antonino “fuggono” dalle telecamere del GF Vip | Antonella | “Sarà contenta Ginevra” – VIDEO

(Di mercoledì 2 novembre 2022)Spinalbese e Giale De Donà sempre più vicini al Grande Fratello Vip. I due vipponi, in queste ore, si sono “imboscati” eludendo ledella Casa più spiata d’Italia.eludono ledel GF Vip: “!” Dopo aver abbandonato il piumone, i due vip hanno trovato un angolino della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello

eludono le telecamere del GF Vip: 'Sarà contenta Ginevra!' Dopo aver abbandonato il piumone, i due vip hanno trovato un angolino della Casa che le telecamere del GF Vip non possono ...... come accaduto poche ore or sono all'hair stylistSpinalbese . Accantonati momentaneamente i suoi flirt con Ginevra Lamborghini e SofiaDe Donà , il parrucchiere del "GF Vip 7" ha ... Cosa nascondono Antonino Spinalbese e Giaele De Donà - Mediaset Infinity Nella casa del Gf Vip, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà appaiono spesso vicini. Durante le puntate su Canale 5, però, è più volte passato il messaggio che Antonino pensa ancora a… Leggi ...Bradford Beck sarebbe preoccupato e infastidito dal comportamento della moglie Giaele De Donà al GF Vip, sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. Un portavoce dell'imprenditore ha… Leggi ...