Giaele De Donà e Antonino Spinalbese eludono le telecamere

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 2 novembre 2022)leAl Grande Fratello VipDesono sempre più vicini. Dopo essere stati pizzicati sotto le coperte, loro dicono che non è successo nulla se non carezze e non tutti ci credono, ieri sera è successo dell’altro. Come mostrato anche dalla clip caricata sul sito L'articolo proviene da Novella 2000.