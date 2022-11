GfVip | battuta pungente di Antonella contro Giaele | ' Fagiolino quando sta vicino a te'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Edoardo Donnamaria eFiordelisi condividono molti momenti insieme e la giovane non perde occasione per mettere i puntini sulle i, soprattuttonei paraggi c'èDe Donà . Elenoire ...

Grande Fratello

pungente di Antonella contro Giaele: 'Fagiolino quando sta vicino a te' Elenoire Ferruzzi, insulti e minacce di morte dopo il: 'Mia madre è in ospedale per colpa vostra' Oggi ...... che ha detto ad Antonella: 'Mica mi devi difendere su una cosa del genere'.' Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: 'Dreams' from Bensound.com, quello che ... La battuta colpevole di Attilio Romita - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 GF Vip, Antonella Fiordelisi choc ... A parlare è Cristina Quaranta che fa una battuta davvero riuscita male «Il caratteraccio di Carolina è colpa della terapia. Sono gli ormoni che le fanno fare up e ...Gf Vip 7, torna il sereno tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che si scusa: “Ho fatto una battuta del cao ma…” Dopo la puntata andata in onda giovedì… Leggi ...