Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese e Giaele De Donà eludono le telecamere | Antonella Fiordelisi commenta | “Sarà contenta Ginevra Lamborghini!”

(Di mercoledì 2 novembre 2022)Decontinuano a nascondersi dagli occhi delledel Grande Fratello Vip 7. Nei giorni scorsi, infatti, i due ragazzi si sono più volte appartati sotto le coperte ammettendo di essersi fatti solamente dei grattini e massaggi. Ieri, hanno scelto un altro angolo del loft di Cinecittà. L’hair stylist e la moglie dell’imprenditore Bradford Beck si sono nascosti nel cortiletto della casa del Gf Vip, dove lenon riescono ad arrivare ed hanno anche messo dei cuscini e delle coperte per oscurare la visuale. Gli altri Vipponi erano seduti a parlare nello stesso luogo della Casa e si sono accorti dei due. In primis, Patrizia Rossetti ha domandato: “Che fanno? Ma quello?” e poi ha aggiunto: “Che bello farsi i cavoli degli altri.” Edoardo ...

