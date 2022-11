Gf Vip 7 Anticipazioni puntata 3 novembre Nuovi ingressi | colpi di scena ed eliminazioni

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Gf Vip 7importanti sulla prossimache andrà in onda domani, giovedì 3. In prime time su Canale 5, Alfonso Signorini sarà al timone di unaricca didi. Come sempre, sarà accompagnato in studio dalle sue opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La novità più importante della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Manuel e Lulù ai ferri corti? La reazione di Bortuzzo all’interno del Gf Vip 6 Sophie, la mamma scrive un lettera ad Alessandro: “E’ una ragazza sensibile, ha bisogno di…” Lulù e Manuel si sono lasciati, Monica Contrafatto all’attacco del nuotatore: “Era così palesemente innamorato di far bella…” ...