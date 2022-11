Genova | trafitto da una freccia al torace | muore in ospedale Arrestato l’uomo che ha scagliato il dardo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non ce l’ha fattadi 41 anni di origine peruviana, colpito la scorsa notte nel centro storico dida unaalscoccata con un arco. Alfredo Javier Romero Miranda è morto al Policlinico San Martino di. Dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Per poi essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, trapianto di fegato, iniziato alle 3 di questa notte. L’omicidio è avvenuto in vico Archivolto dei Franchi, vicino vico Mele.da unascagliata da un arco Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile,che ha scoccato la, Evaristo Scalco, sarebbe stato infastidito dalle urla del peruviano contro un ...

