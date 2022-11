Genova | protesta per schiamazzi notturni | imbraccia l' arco e lancia una freccia che uccide un uomo

- Resosi conto della gravità, ha tentato di estrare il dardo dal peruviano ferito che è morto stamane in ospedale. L'aggressore, un artigiano 63enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio ...'Si è ridato fiato allanel momento in cui si è detto che avevano ragione loro', rimarca il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino diResosi conto della gravità, ha tentato di estrare il dardo dal peruviano ferito che è morto stamane in ospedale. L'aggressore, un artigiano 63enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontari ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...