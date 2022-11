Genova | morto l’uomo di 41 anni ucciso da una freccia A scoccarla residente «infastidito da una lite sotto casa»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Èdi 41che la scorsa notte è stato colpito al torace con unanel centro di. A scagliare lacon una balestra sarebbe stato un artigiano italiano di 63– scrive l’Ansa – dai rumori causati da unain strada tra la vittima e un altro sudamericano».si sarebbe affacciato dalla finestra, avrebbe scagliato il dardo e poi sarebbe sceso in strada per cercare di estrarlo dal corpo del ferito. Ora dovrà rispondere di omicidio. La vittima era stata portata in codice rosso la scorsa notte all’ospedale San Martino, dove era stato ricoverato in prognosi riservata per poi essereposto ad un lungo intervento chirurgico. Nel frattempo, i ...