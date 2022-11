Gas | crollo consumi ad ottobre per il caldo Russia azzerata

Staffetta Quotidiana

dei consumi italiani diad ottobre per effetto del meteo mite, con temperature medie più alte di 3 gradi, e per il calo della domanda delle imprese. Stoccaggi al 95,5% ed iniezioni ai ...Consolato Cicciù - - > Domanda a - 23,3%: la più bassa del decennio.nel civile ( - 43,5%) su temperature medie,+3°. Industria - 23,6% e centrali - 10,3%. Russia ...5 milioni di mc di, oltre ... Consumi gas, crollo a ottobre per caldo e frenata imprese Roma, 2 nov. (askanews) - Crollo dei consumi italiani di gas ad ottobre per effetto del meteo mite, con temperature medie più alte di 3 gradi, e ...Domanda a -23,3%: la più bassa del decennio. Crollo nel civile (-43,5%) su temperature medie,+3°. Industria -23,6% e centrali -10,3%. Russia azzerata. Stoccaggi al 95,5%, iniezioni ai massimi storici ...