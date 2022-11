Gaeta onora la memoria dei Caduti della Patria | gli orari delle cerimonie

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 novembre 2022)ricorda i defunti eladeicon due, che avranno luogo mercoledì 2 e venerdì 4 novembre. Mercoledì 2 novembre, Commemorazione dei defunti, le Autorità civili, militari e i cittadini si ritroveranno alle 10:45 presso il Santuario di San Nilo Abate, per partecipare alla Santa Messa11:00, presieduta da don Stefano Castaldi, Vicario Foraneo di, e celebrata con i Parroci e i Sacerdoticittà. A seguire, verrà deposta una corona di alloro al “Cippo” collocato al centro del cimitero di via Garibaldi, con gli onori resi da parte di uno schierante in armiScuola NauticaGuardia di ...