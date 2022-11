Gabriel Garko | il segreto del successo è la regola della Nutella

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dire chesia bravo e bello sarebbe come dire che le mezze stagioni non esistono più: un luogo comune, che lascia il tempo che trova. C’è un particolare che rende assolutamente unico il celebre attore, una peculiarità che lascia sempre interdetto chi ha il piacere di intervistarlo. È il magnetismo, quasi animale, che emana non solo dallo sguardo ma anche dalle mani mentre cerca di spiegare un concetto, dalle parole con cui racconta sé stesso e 30 anni di carriera. In una recente intervista al CorriereSera ha svelato alcuni passaggi salientisua vita. La bellezza è contagiosa? Se lo è chiesto spesso, soprattutto dopo un episodio in cui si è trovato di fronte un genitore che gli ha letteralmente lanciato il figlio in fasce, come a cercare quasi una benedizione, un ...