Frana fra Ascea e Pisciotta sulla ex SS 447. A breve i lavori di 14 milioni di euro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La Provincia di Salerno ha provveduto alla presa d’atto dell’aggiudica definitiva, con efficacia, dell’intervento denominato “di ripristino e consolidamento della variante lungo la ex SS 447 di Palinuro, per il superamento del tratto intra” per l’importo netto di 14.274.429,96, sui 20del quadro economico di progetto. “Abbiamo finalmente chiuso la gara della cosiddettana – dichiara il Presidente Michele Strianese – un’opera importantissima attesa da decenni. Parliamo di un intervento particolarmente complesso, cioè della variante agli oltre tre km didell’ex SS 447 in località Rizzico. Nello specifico il tracciato stradale oggetto dei ...