Fra demografia e nazionalismo | il ritorno al potere di Bibi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Voi della sinistra laica non fate figli e non vi sposate, che futuro avete?”. Moshe Zar, l’eroe di guerra che combatté nella 101esima divisione sotto Ariel Sharon e che oggi acquista terra per gli... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti