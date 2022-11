FOTO – Tifosi del Napoli a Torino | è successo in Juve-Psg!

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Questa sera lantus, già eliminata dalla UEFA Champions League, sta affrontandi il PSG. I francesi cercano i re punti per agguantare la prima posizione del Girone H, però dovranno vincere all’Allianz Stadium per essere sicuri della vetta, in caso contrario dovranno attendere buone notizie dall’altro match del Girone H, che vede affrontarsi Maccabi Haifa e Benfica. Migliaia di infuocatiparigini hanno popolato la città diprima dell’inizio del match. Gli ultras francesi hanno accolto i loro beniamini e hanno occupato i monumenti più importanti del centro città. Il gemellaggio con idelLe tifoserie di PSG esono accomunate da una sorta di gemellaggio: ricordiamo, ad esempio lo striscione esposto al Parco dei Principi, i supporters del ...

TUTTO mercato WEB

...- campionato di calcio serie A / Napoli - Udinese /Insidefoto/Image Sport nella: Viktor ... La SSC Napoli ricorda infine ai propridi prendere visione e di attenersi scrupolosamente ......ricordo, Dries gli ha autografato la maglia numero 14, e lui e Nello si sono fatti una piacevole chiacchierata, promettendosi di incontrarsi di nuovo, magari nel suo ristorante, sede dei... FOTO - A Torino già centinaia di tifosi fuori dall'hotel del PSG: stasera c'è la Juve in Champions Mancano pochissimi istanti all'inizio della gara tra Juventus e PSG. Durante la lettura delle formazioni, al nome di Federico Chiesa, che questa sera siederà in panchina dopo ...Alcuni giocatori della Fiorentina saranno presenti all'OlyBet Sports Bar al Casinò di Riga dove saranno impegnati in una sessione di autografi e foto per i tifosi viola presenti. Qui ...