Forza Italia infastidita | dai rave al covid tutti i temi su cui il partito storce il naso

Il Tempo

Raccontano che sia stato Antonio Tajani, in qualità di vicepremier e capodelegazione dinell' esecutivo Meloni, il primo ad alzare il dito: "Ma siete sicuri Così finiamo per intercettare i ragazzini". Poi, siccome al tavolo del Consiglio dei ministri si era accesa una bella ...rimane senza Valentina Aprea . La storica - era accanto a Silvio Berlusconi da quasi trent'anni - lascia il partito. A spiegare le motivazioni un messaggio che sta circolando in queste ... Governo, mina Forza Italia su Meloni. La nuova spaccatura nel partito del Cav È il giorno della cerimonia di giuramento dei sottosegretari e viceministri del governo Meloni. «Questa avventura sarà lunga, speriamo, difficile, sicuro, e speriamo ...“Dovevamo dare una risposta ad un problema enorme, visto che siamo la maglia nera d’Europa”, chiude delMastro, che dice di non sapere nulla, delle perplessità di Forza Italia non sa nulla: “Non le ho ...