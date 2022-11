Flavio Insinna e il dramma della malattia che gli ha cambiato la vita | ecco cosa ha avuto il conduttore de L’Eredità

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è tra i più noti e apprezzati conduttori e showman dei nostri piccoli schermi. Da anni saldamente al timone de, l’uomo sta vivendo ilche gli hala. Per quanto non ne parli spesso, preferendo la sua tradizionale e amata giovialità pubblica,ha preferito non nascondere...