Fiorentina | Jovic corregge il tiro dopo le polemiche | “I piani futuri…”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’attaccante dellatorna sui suoi passi: “Sono felice e concentrato sugli obiettivi viola” ha detto a ‘Mozzart Sport’ Lukaci riprova. L’attaccante dellaè tornato a parlare perre ilche le precedenti dichiarazioni avevano indispettito il mondo viola in quanto l’attaccante serbo aveva sostanzialmente detto che la compagine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Le scuse non bastano, tifosicontroe top club, le parole disotto accusa . Ma che ha dettoal punto da far scoppiare la bufera "La scorsa estate ho ...Lukaè tornato a parlare dopo le parole uscite ieri dette proprio dall'attaccante dellasul suo futuro Lukaè tornato a parlare dopo le parole uscite ieri dette proprio dall'attaccante dellasul suo futuro. Le sue dichiarazioni riportate dall'entourage ai ...Luka Jovic ha rilasciato un'intervista al media serbo Mozzartsport, nella quale ha voluto raccontare la sua avventura a Firenze: "Ho imparato alcune lezioni dal passato, si ...Attraverso parole che l'entourage hanno fatto pervenire ai media serbi, arriva il chiarimento di Luka Jovic dopo l'intervista alla testata ATV in cui avrebbe detto di considerare ...