Fifa 23 Obiettivi BASI SQUADRA | SÜPER LIG TURCA

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Scopriamo insieme come completare l’obiettivoLigche ha come premio finale la carddi Malli in versione Non scambiab. e quella GiocatoreLigEmre MorLigAssist perfettiFornisci 4 assist con giocatori dellaLig in Squad Battles a L'articolo proviene da FUT Universe.