FIFA 23 | annunciati i candidati al POTM di ottobre della Serie A!

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 2 novembre 2022) EA Sports e la LegaA hanno da poco annunciato ial premio come giocatore del mese (A per il mese di! Da quest’anno infatti saranno gli utenti a decidere chi si aggiuderà questo premio. CLICCA QUI per partecipare alla votazione. Questo il comunicato ufficialeLegaA: Sono L'articolo proviene da FUT Universe.