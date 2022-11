Feyenoord-Lazio | Sarri in conferenza stampa | orario | tv e streaming

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il programma, con l’e la diretta tv delladi Maurizioin vista di, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. I biancocelesti tornano in campo dopo la vittoria casalinga contro il Midtjylland. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti questa sera, mercoledì 2 novembre, alle ore 18.45. Ladel tecnico sarà visibile sui canali ufficiali del club. SEGUI IL LIVE SportFace.

... ma senza dimenticare l'impegno del giovedì, perché se domani la Roma si gioca il secondo posto contro il Ludogorets, per lainvece la sfida con ilin Olanda può valere ancora il ...Utd 18:45 Sheriff - Omonia Nicosia 18:45 FC Midtjylland - SK Puntigamer Sturm Graz 18:4518:45 Olympiakos - Nantes 18:45 Qarabag - Friburgo 18:45 Trabzonspor - Ferencvárosi TC 18:45 ...La diretta testuale della conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista di Feyenoord-Lazio, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023 ...Il programma, con l'orario e la diretta tv della conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista di Feyenoord-Lazio, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023 ...