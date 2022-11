FESTIVAL DEI POPOLI | il doc ‘STONEBREAKERS’ in anteprima mondiale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sarà presentato innell’ambito della 63a edizione deldeidi Firenze, sabato 12 novembre 2022 alle ore 17:00 presso il Cinema Spazio Alfieri, nella sezione Concorso Italiano, il film documentario “Stonebreakers“.dei: Chi ha diretto “Stonebreakers” “Stonebreakers” è diretto da Valerio Ciriaci, regista italiano che vive a New York, già premiato aldeie con il Globo d’Oro per il miglior documentario con If Only I Were That Warrior. Alla presentazione a Firenze interverranno il regista Valerio Ciriaci e il produttore Isaak J. Liptzin. Cast tecnico e produzione Il film si avvale della produzione della Awen Films – con Isaak J. Liptzin, Curtis Caesar John, Andrea Fumagalli e lo ...