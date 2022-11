Ferrari - Cavallino senza freni | ancora una trimestrale da record

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lacontinua a non conoscere alcuna crisi, di nessun tipo. Perché a Maranello non fanno altro che aggiornare i loro massimi storici sul fronte di tutte le principali voci commerciali, operative e finanziarie. Lo dimostra il bilancio del terzo trimestre, in crescitauna volta a doppia cifra per tutte le metriche del conto economico. Consegne e ricavi. In dettaglio, le consegne hanno superato per la prima volta nella storia delRampante la soglia delle 3 mila unità, attestandosi a 3.188 e crescendo del 15,9%, grazie all'accelerazione delle vendite della 296 GTB e della 812 Competizione e al continuo contributo positivo della Portofino M e della famiglia F8, che hanno compensato il calo delle SF90 (zero consegne, come previsto, anche per i modelli Icona). In termini geografici, bene le Americhe, con un +28,2%, ...