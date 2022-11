Fatelo velocemente La Germania vuole dare ordini all' Italia | scontro totale sulla nave Ong

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il governo tedesco chiede che l'presti "rapidamente soccorso" ai 104 minori non accompagnati salvati nel mare Mediterraneo dallaHumanity 1 battente bandiera tedesca. È quanto si legge in una lettera di risposta di Berlino alla "nota verbale" con cui il governono il 23 ottobre scorso aveva chiesto di farsi carico dei migranti salvati sulle navi delle Ong che battevano bandiera tedesca e norvegese. La lettera è stata resa nota dalla trasmissione di Rai 3 Il cavallo e la torre. "Il governo federale ha risposto per iscritto alla nota verbale del governono esponendo la propria interpretazione del diritto - ha fatto sapere Berlino - Per il governo federale, le organizzazioni civili impegnate nel salvataggio dei migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel ...

